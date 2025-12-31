Дворкович сравнил Карлсена с Овечкиным и Месси

Норвежский шахматист выиграл чемпионат мира по рапиду и блицу

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

ДОХА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен такой же великий, как Александр Овечкин и Лионель Месси. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

На чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре Карлсен выиграл оба турнира.

"Да, Карлсен - GOAT (Greatest of All Time). Он такой же великий, как Месси. Или можно сравнить с Овечкиным в хоккее", - сказал Дворкович.

"Участие Карлсена крайне важно для спонсоров, партнеров. Он приносит гораздо больше со стороны СМИ, интернета. То, что он приехал на чемпионат мира в Катаре, - это плюс для всех. И то, как он проводил турнир, как боролся - это вызвало еще больший интерес", - добавил глава FIDE.