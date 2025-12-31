Тренер Сорин назвал некритичным проигрыш Коростелева в масс-старте на 5 км

Российский лыжник занял итоговое 64-е место

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение лыжника Савелия Коростелева в своем забеге на 5 км в рамках масс-старта на "Тур де Ски" не стоит называть критичным. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Егор Сорин.

Коростелев в своем забеге занял 16-е место, пробежав дистанцию за 9 минут 56,8 секунды. По общим итогам Коростелев стал 64-м.

"Группы были распределены равномерно, и падение, а затем потеря порядка 10 секунд сказались на итоговом результате, - сказал Сорин. - Проигрыш увеличился, но некритично. Это рабочий момент, лучше сейчас он проиграет, чем это случится потом, когда будут разыгрываться другие места".

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира нынешнего сезона.