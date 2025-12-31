Коростелева: восьмое место Непряевой в масс-старте стало новогодним подарком

Победительницей гонки стала американка Джессика Диггинс

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Занятое Дарьей Непряевой восьмое место в масс-старте на дистанции 5 км на "Тур де Ски" можно считать подарком на Новый год. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, мать выступающего в соревнованиях Савелия Коростелева Наталья Коростелева.

23-летняя Непряева финишировала восьмой в своем забеге, в котором победила американка Джессика Диггинс, показавшая по итогам лучшее время в масс-старте. Непряева проиграла победительнице 9,1 секунды.

"Дарья - молодец, сделала и себе, и всем новогодний подарок. Классно, что у нее был супербыстрый забег, который позволил ей опередить соперников в последующих забегах. Она молодец, что удержалась в этой группе, смогла подстроиться, вработаться и, видимо, ловит эту скорость. На этой высоте, видимо, ей хорошо, она сумела сесть в поток, отработала этот спуск", - сказала Коростелева.

Коростелев занял общее 64-е место в масс-старте, упав в своем забеге перед финишем. "Савелий чуть-чуть не удержался на ногах, но слава богу, что не получил травму на скорости 40 км/ч. Тем не менее он занимает 15-е место в "Тур де Ски", это рабочая позиция, и завтра в гонке преследования ему будет работать комфортно и перспективно", - отметила его мать.