Матч "Зимней классики" НХЛ во второй раз пройдет на арене с раздвижной крышей

"Флорида" примет "Нью-Йорк Рейнджерс"

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Флорида" впервые сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках "Зимней классики" в Майами, ее соперником станет "Нью-Йорк Рейнджерс". Флорида в первый раз примет игры на открытом воздухе - январскую "Зимнюю классику" и матч в рамках "Стадионной серии" в феврале.

Игра "Зимней классики" начнется в 04:00 мск и пройдет на бейсбольном стадионе "Лоан Депот парк", который является домашней ареной клуба Главной бейсбольной лиги "Майами Марлинз" и вмещает 36,7 тыс. зрителей. Во второй раз в истории матч "Классики" пройдет на арене с раздвижной крышей - впервые это случилось в 2024 году в Сиэтле. Тогда организаторы держали в уме возможность накрыть арену, учитывая дождливую погоду в том регионе. Впервые же матч НХЛ под крышей прошел в рамках "Классики наследия" в 2014 году в Ванкувере на олимпийской арене.

Уже второй год подряд "Зимняя классика" проводится не в первый день Нового года, как было раньше. Это решение является частью джентльменского соглашения телекомпаний TNT и ESPN - последней принадлежат американские права на показ матчей НХЛ и плей-офф чемпионата по американскому футболу среди студенческих команд, которые проводятся также в первые дни года. Поскольку матч будет сыгран в южном штате, он начнется вечером, когда температура воздуха будет не больше 17 градусов тепла.

НХЛ задействует две холодильные установки вместо одной, а с прошлой недели режим охлаждения воздуха был усилен. Площадка сконструирована таким образом, что толщина льда составит 6,3 см, что на 2,5 см выше положенного. Лига планирует, что крыша во время матча будет открыта (на момент стартового вбрасывания). В то же время НХЛ имеет план, связанный с закрытием крыши, на случай повышения температуры.

"Обычно во Флориде в это время температура прилично спадает, и никаких проблем со льдом не должно быть. Кажется, НХЛ впервые использует две морозильные установки, и одна из них для запаса. Я не думаю, что какие-то проблемы должны быть в плане льда. Вечерняя температура во Флориде такая же, как и в закрытых помещениях в играх НХЛ. Влажность может мешать, но, насколько я понимаю, в лиге поставят установки для контроля этого", - рассказал ТАСС участвовавший в матче ветеранов в рамках "Зимней классики" в Бостоне 1 января 2016 года Сергей Самсонов.

Дебютанты Гавриков и Шестеркин

Обычно с любой хоккейной "Зимней классикой" ассоциируются такие погодные условия, как снег и даже метель. А хоккеисты используют для утепления что-то вроде балаклав. Но, как видится, предстоящая "Классика" будет не такой зимней и скорее будет похожа на обычный матч.

"По моему опыту - ощущения были великолепные, я получал от такой игры удовольствие. Когда такая большая арена, ты ощущаешь, что зрители вдалеке от тебя, нет ощущения, что они тебя поддерживают, и ты словно варишься в своем соку. Но в целом наверняка до игры будет праздник, тем более обычно команды приглашают на такие игры и свои семьи. Но в день матча обе команды будут настроены на победу, каждой из них нужны сейчас очки", - рассказал Самсонов о своих впечатлениях.

В предстоящей "Зимней классике" "Рейнджерс" постараются продлить свою победную серию в матчах на открытом воздухе. Нью-йоркский клуб победил во всех своих пяти играх в таких условиях.

Ни одна из команд НХЛ пока не приблизилась к такому достижению, не сумев одержать даже четыре победы подряд. В четырех матчах победу "Рейнджерс" помогал одерживать шведский вратарь Хенрик Лундквист, в Майами, видимо, с первых минут в воротах сыграет Игорь Шестеркин, который пропускал предновогоднюю игру с "Вашингтоном" (3:6).

Матч в Майами станет дебютным в "Зимней классике" для Шестеркина, защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и вторым в карьере для форварда нью-йоркской команды Артемия Панарина. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский сыграет в "Классике" спустя 14 лет после того, как он в составе "Филадельфии" также играл против "Рейнджерс".