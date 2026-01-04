Мать Коростелева считает, что ему не хватило сил на финише масс-старта

Лыжник финишировал четвертым на заключительном этапе "Тур де Ски"

Савелий Коростелев © Alex Pantling/ Getty Images

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Савелий Коростелев мог упустить призовое место на финише последней гонки лыжной многодневки "Тур де Ски" из-за нехватки сил после преодоления дистанции с перепадом высот. Такое мнение ТАСС высказала его мать, бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Коростелева.

22-летний Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в масс-старте свободным стилем на заключительном этапе гонки. Норвежец Эмиль Иверсен обогнал Коростелева за несколько метров до финиша.

"Ему просто банально не хватило сил. Думаю, свою роль сыграло то, что он знал эту трассу только по телевизионным картинкам. Я в свой первый раз так же обманулась: кажется, что финиш, а на самом деле там горка еще дальше идет. Думаю, он так же обманулся, просто не рассчитал перепада, не смог перестроиться", - сказала Коростелева.

"С подъемом в гору он справился на 100%. Он не побоялся, пошел вперед и поддержал ход, потом, видимо, понял, что темп для него высоковат, и пошел в своем ритме. Он этот темп выдержал, действовал смело, дерзко, молодец", - отметила она.