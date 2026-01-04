Коростелев удивился болельщикам с российскими флагами на "Тур де Ски"

Лыжник занял четвертое место в заключительной гонке многодневки

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © MAXIM THORE/ Bildbyran/ Sipa USA via Reuters Connect

ТАСС, 4 января. Лыжник Савелий Коростелев заявил, что был очень удивлен, увидев болельщиков с российскими флагами во время награждения после заключительной гонки многодневки "Тур де Ски". Комментарий Коростелева приводит шведская газета Expressen.

Коростелев занял 4-е место в масс-старте. Во время церемонии награждения несколько болельщиков размахивали российскими флагами.

"Я увидел это после церемонии награждения. Я был очень удивлен", - сказал Коростелев.

"Тот факт, что у кого-то из зрителей есть флаг, не является предметом нашего обсуждения. Однако, если бы Коростелев праздновал с флагом, это было бы нарушением правил", - отметил директор по коммуникациям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.