Сорин: Непряева гораздо лучше провела вторую часть масс-старта

В общем зачете "Тур де Ски" лыжница стала 10-й

Редакция сайта ТАСС

Дарья Непряева © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжница Дарья Непряева, занявшая шестое место в масс-старте "Тур де Ски" свободным стилем, не так хорошо провела первую часть гонки. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Егор Сорин.

23-летняя Непряева в общем зачете "Тур де Ски" стала 10-й.

"Дарья молодец. Выше ей было очень сложно подняться, потому что соперницы достаточно далеко от нее ушли. Понравилось, как она шла в гору, достаточно ровно разложилась. Не понравилась первая часть: много позиций потеряла, достаточно далеко шла, лишние секунд 20 проигрывала. Я уверен, что она сделала правильные выводы, поймет, что надо быть в группе, пытаться держать позицию, несмотря на спуски", - сказал Сорин.