"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

Защитник "Челси" Рис Джеймс и полузащитник "Манчестер Сити" Жереми Доку © Carl Recine/ Getty Images

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. "Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Челси" со счетом 1:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитым мячом в составе хозяев отметился Тиджани Рейндерс (42-я минута). У гостей отличился Энцо Фернандес (90+4).

"Манчестер Сити" не проигрывает в чемпионате Англии восемь матчей подряд (шесть побед, две ничьих). Команда набрала 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, на 6 очков отставая от лидирующего "Арсенала". "Челси" провел первый матч после отставки главного тренера Энцо Марески. Лондонский клуб с 31 очком располагается на 5-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Брайтон", "Челси" в гостях сыграет с "Фулхэмом". Обе встречи пройдут 7 января.