Кандидат на пост тренера "Спартака" Карседо объявил об уходе из "Пафоса"

Ранее газета Marca сообщила, что испанец подпишет контракт со "Спартаком" до лета 2028 года

Редакция сайта ТАСС

Хуан Карлос Карседо © Michael Campanella/ Getty Images

НИКОСИЯ, 4 января. /ТАСС/. Кандидат на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" испанец Хуан Карлос Карседо объявил об уходе из кипрского "Пафоса". Об этом он сообщил после матча чемпионата Кипра с "Аполлоном" (1:2).

Ранее газета Marca сообщила, что Карседо станет главным тренером "Спартака" и подпишет контракт до лета 2028 года.

"Я принял решение продолжить карьеру в другом клубе. В этом клубе я многое пережил, и эти впечатления останутся со мной навсегда", - сказал Карседо.

Карседо возглавлял "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.