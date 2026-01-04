Кандидат на пост тренера "Спартака" Карседо объявил об уходе из "Пафоса"
НИКОСИЯ, 4 января. /ТАСС/. Кандидат на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" испанец Хуан Карлос Карседо объявил об уходе из кипрского "Пафоса". Об этом он сообщил после матча чемпионата Кипра с "Аполлоном" (1:2).
Ранее газета Marca сообщила, что Карседо станет главным тренером "Спартака" и подпишет контракт до лета 2028 года.
"Я принял решение продолжить карьеру в другом клубе. В этом клубе я многое пережил, и эти впечатления останутся со мной навсегда", - сказал Карседо.
Карседо возглавлял "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".
После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.