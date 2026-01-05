Паралимпийский комитет России отмечает 30-летие

С 2022 года пост президента ПКР занимает Павел Рожков

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР), основанный 5 января 1996 года и в том же году вошедший в состав Международного паралимпийского комитета (МПК), отмечает 30-летний юбилей.

Первым главой ПКР был Александр Неумывакин, президент Всероссийского общества слепых. В 1997 году президентом организации избрали Владимира Лукина, который возглавлял организацию до 2021 года, а с 2022 года пост президента ПКР занимает Павел Рожков. Сегодня ПКР - одна из крупнейших спортивных организаций по работе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья. Региональные отделения ПКР, в состав которого входят всероссийские и региональные спортивные федерации, действуют в 62 субъектах РФ.

Российские паралимпийцы много раз демонстрировали высокие результаты на международных соревнованиях. В 2006 году на зимней Паралимпиаде в Турине (Италия) сборная России заняла первое общекомандное место, установив рекорд по числу золотых наград. В 2012 году на летних Паралимпийских играх в Лондоне сборная России завоевала 2-е место в неофициальном медальном зачете. В 2014 году на Играх в Сочи российские спортсмены повторили успех 2006 года: первое место в неофициальном командном зачете и 80 медалей (30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых). В 2018 году в Пхёнчхане (Республика Корея) команда выступила в усеченном составе под нейтральным флагом и заняла второе общекомандное место. На Паралимпиаде-2021 в Токио россияне завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей, заняв 4-е место в медальном зачете. В 2024 году в Париже российские спортсмены, выступая в усеченном составе, взяли 21 золотую, 21 серебряную и 22 бронзовые медали, заняв 8-е место по количеству золотых и общему числу наград.

В 2026 году ПКР продолжает подготовку сборной России к XIV зимним Паралимпийским играм в Италии, а также к XVIII летним Паралимпийским играм 2028 года в США.

В постоянной борьбе

Статус ПКР в МПК неоднократно менялся - 7 августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР, 15 марта 2019 года организация была условно восстановлена в членстве, однако 16 ноября 2022 года членство вновь приостановили. 25 апреля 2023 года ПКР выиграл судебное разбирательство в апелляционном трибунале МПК.

В сентябре 2023 года было принято решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе к международным соревнованиям.

Знаковым для российского паралимпийского движения стал сентябрь 2025 года, когда за полное восстановление членства ПКР на конгрессе в Сеуле проголосовал 91 делегат, против - 77 делегатов. В результате организацию полностью восстановили в правах и привилегиях члена МПК.

Важным юридическим успехом в минувшем году стало и решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских параатлетов к соревнованиям с национальной атрибутикой. В настоящее время продолжается судебное разбирательство с Международным союзом биатлонистов (IBU) по апелляции, поданной Союзом биатлонистов России, ПКР и восемью спортсменами.

Реабилитация, адаптация, развитие

Широкое распространение спорт для людей с ограниченными возможностями получил после окончания Второй мировой войны. Инициатором паралимпийского движения стал немецкий нейрохирург Людвиг Гуттман. В 1944 году он, работая в центре реабилитации больных со спинномозговыми травмами в Сток-Мандевилле (Великобритания), сделал спортивную подготовку обязательной частью комплексного лечения пациентов.

Этих же задач придерживается и ПКР, для которого сейчас в особенном приоритете вовлечение ветеранов СВО в паралимпийское движение и развитие детско-юношеского спорта. И именно это направление работы организации особенно жарко осудили зарубежные недоброжелатели. Более того, глава ПКР Павел Рожков оказался включен в экстремистский список "Миротворец".

"Считаю это признанием работы ПКР по реабилитации и социализации ветеранов специальной военной операции. Это, кстати, обсуждалось и на недавней генассамблее Международного паралимпийского комитета как несоответствие уставу организации. Но наша работа была поддержана большинством руководителей национальных комитетов, они к этому относятся с пониманием. Напомню, что именно благодаря реабилитации военных и возникло когда-то паралимпийское движение", - отметил Рожков.