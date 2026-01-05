Всемирная федерация керлинга весной рассмотрит возвращение россиян

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований с марта 2022 года

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Всемирная федерация керлинга (WCF) в конце весны рассмотрит возвращение российских спортсменов на соревнования. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Ранее Свищев сообщил ТАСС о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью оспорить отстранение россиян от международных турниров.

"Мы написали письмо и получили ответ от наших коллег из международной федерации, что ради России собираться не будут. И на ближайшем собрании весной будут приняты решения о возвращении спортсменов. Но мы ждать не можем", - сказал Свищев.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой Всемирной федерации керлинга с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.