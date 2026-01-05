Мишустин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием

Председатель правительства РФ отметил вклад комитета в развитие адаптивного спорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня образования организации, подчеркнув их вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта.

"Все эти годы уникальная организация вносит вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта. Помогает российским паралимпийцам достигать высоких результатов на соревнованиях, демонстрировать всему миру отличную подготовку, мастерство, сильный характер", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.

Мишустин отметил, что благодаря инициативе специалистов в регионах строятся современные тренировочные базы и специализированные клубы, оказывается поддержка детско-юношескому спорту, реализуются масштабные проекты, знакомящие детей с историей, правилами соревнований и выдающимися атлетами.

Премьер также подчеркнул внимание организации к ветеранам специальной военной операции, проведение физкультурных и учебно-тренировочных мероприятий, мастер-классов в госпиталях и центрах. "И сегодня участники СВО представлены в сборных субъектов и в составах сборной России", - отметил Мишустин.

Он добавил, что каждое выступление спортсменов и каждая завоеванная ими медаль - результат трудолюбия, упорства и мужества, служит примером и вдохновляет многих людей верить в свои возможности. Мишустин пожелал сотрудникам и спортсменам удачи и новых блистательных побед.