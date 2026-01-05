Свищев призвал лишить Эстонию ЧЕ по фехтованию из-за недопуска россиян

В ноябре Международная федерация фехтования заявила, что будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Эстонию нужно лишить права проведения чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допускать россиян. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Как ранее сообщал ТАСС, Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года по фехтованию из-за отказа пускать в страну граждан России и Белоруссии.

"Все должны получить допуск в страну для участия в турнирах, которые организуют европейская и международная федерации, - сказал Свищев. - Подобное поведение властей Эстонии неизбежно повлечет за собой ответственность. И лишение страны права проведения соревнований - одна из мер. Можно и финансовые инструменты применить, оштрафовать - в том случае, если какая-то страна идет на попятную и начинает использовать политические действия. Международные соревнования с участием россиян и белорусов должны принимать страны, которые готовы обеспечить равный допуск. В контрактах организаторов соревнований прописано обязательство оказывать визовую поддержку спортсменам. Давайте вспомним Уимблдон, который лишили очков и оштрафовали после недопуска россиян. Да и в целом, России тоже пора вновь подавать заявки на проведение международных соревнований. Мы-то уж точно дадим равные возможности приезда для всех участников без дискриминации".

Чемпионат Европы должен пройти с 16 по 21 июня в Таллине.