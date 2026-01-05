Бывший футболист "Спартака" Хурадо назвал Карседо отличным тренером

В понедельник "Спартак" официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Возглавивший "Спартак" испанец Хуан Карседо является отличным тренером и хорошим человеком. Такое мнение высказал ТАСС бывший игрок клуба Хуан Мануэль Хурадо, который выступал за "Спартак" во время работы Карседо в тренерском штабе Унаи Эмери.

В понедельник "Спартак" официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

"Он отличный тренер и человек. Я рад за него и за "Спартак", - сказал Хурадо.

11 ноября "Спартак" объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский "Пафос". Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. "Пафос" выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской "Севилье", французском ПСЖ и английском "Арсенале".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.