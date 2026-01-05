Рудковская уверена, что Костылева скоро вернется в академию "Ангелы Плющенко"

Состоялась премьера ледового шоу "Спящая красавица", в котором Аврору исполнила Костылева, расставшаяся с академией Плющенко в конце года

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева, покинувшая академию "Ангелы Плющенко" в результате конфликта, в недалеком будущем обязательно вернется. Такое мнение высказала журналистам Яна Рудковская.

5 января состоялась премьера ледового шоу "Спящая красавица", в котором Аврору исполнила Костылева, расставшаяся с академией Плющенко в конце года.

"Сначала мы отказались [от Костылевой], - рассказала Рудковская. - Но было очень сложно поменять Лену, хотя мы рассматривали многих девочек. Но когда идет огромное количество шоу... И Никита Михайлов предложил все-таки оставить кандидатуру Лены. Я ее поддержала, потому что считаю, что в конфликте родителей и тренерского штаба дети не виноваты".

"Мы Лену очень любим, всегда ее ждем в нашем клубе. Смею вас уверить, это обязательно случится в недалеком будущем. Она обязательно вернется, потому что ее штаб любит. Она с нами достигала больших успехов. То, что мама с папой что-то там, как-то там, какое к нам это имеет отношение? Мы же за спорт", - добавила Рудковская.

Шоу "Спящая красавица" продлится до 9 января. В нем также принимают участие Анна Щербакова, Евгения Медведева, Александра Игнатова и другие.

"Лена прекрасно справилась с ролью Авроры, она классно знает эту роль, классно сочетается с Сашей (Александром Плющенко, сыном Евгения Плющенко - прим. ТАСС). Между ними хорошая химия, как мальчик-девочка. Понятное дело, что нам все это сложно дается, но когда мне и Плющенко давалось что-то легко? Обязательно должна быть ложка дегтя в этой банке красивого шоу", - заключила Рудковская.