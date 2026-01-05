Вайцеховская: Гескин сыграл большую роль в судьбе многих журналистов

Спортивный журналист Гескин умер на 74-м году жизни

Елена Вайцеховская © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Владимир Гескин сыграл огромную роль в судьбе многих спортивных журналистов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская.

Гескин умер на 74-м году жизни. Он работал в спортивной журналистике с 1974 года и осветил девять Олимпийских игр - шесть летних и три зимних.

"Всегда тяжело говорить, когда уходят люди, которые составляли большую часть твоей жизни. И Володя Гескин, думаю, был таким человеком не только для меня, можно назвать множество журналистов, в чьей судьбе он сыграл невероятно большую, огромную роль. У него был редкий талант - учить, при этом он был очень добрым человеком. Журналистика - профессия достаточно циничная, а Володя умел находить для каждого очень теплые, правильные слова", - отметила Вайцеховская.

"Он был заботливым - именно профессионально заботливым. С ним всегда было очень легко. Даже когда ты не выполнял какое-то задание, даже когда что-то не получалось, он умел подобрать такие слова, что ты понимал: ничего страшного не произошло, просто нужно сделать еще раз - и сделать хорошо. Он умел по-настоящему радоваться жизни", - добавила собеседница ТАСС.

Вайцеховская работала вместе с Гескиным на Играх доброй воли в Сиэтле в 1990 году. "У Володи было музыкальное образование, уже под конец соревнований отмечали какой-то праздник, немного выпивали. И в разгар этого Володя, увидев рояль, подошел к распорядителю ресторана и стал просить разрешения сыграть, начал говорить про музыку, великие традиции, перечислять имена композиторов - Чайковского, Мусоргского. В общем, совершенно очаровал менеджера. Тот побежал к директору ресторана, тот вышел сам и сказал: "Я много о вас слышал, мистер Чайковский. Конечно, вы можете сыграть". Это было невероятно смешно, и в этом был весь Володя", - рассказала Вайцеховская.

"Он умел создавать вокруг себя какие-то удивительно светлые, веселые истории и ситуации. И с одной стороны, ты понимаешь, что никто из нас не становится моложе, что уход близких людей - это, наверное, неизбежная сторона жизни. Но в голове это все равно не укладывается. Потому что это не просто потеря человека - это потеря огромного куска собственной жизни", - заключила собеседница ТАСС.