Журналист Кукушкин рассказал, что хотел написать с Гескиным новую книгу

Гескин умер на 74-м году жизни

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. У хоккейного журналиста Всеволода Кукушкина были планы с Владимиром Гескиным написать новую книгу в ближайшее время. Об этом Кукушкин сообщил ТАСС.

Гескин умер на 74-м году жизни. Он осветил девять Олимпийских игр - шесть летних и три зимних.

"Мы с ним говорили позавчера, у нас были планы. Хотели сделать с ним новую книгу. Он был хорошим партнером, легким на подъем, оптимистом, готовым к работе и даже немножко по-журналистски авантюрным, готовым к позитивным авантюрам. Он был в числе отцов-основателей "Спорт-Экспресса", перемены в газете принимал близко к сердцу, поскольку это было и его детище. Он переживал, для него жить без журналистики было тяжко", - рассказал Кукушкин.

"Последнее, что мы с ним вместе сделали, это была большая книга о Сергее Павлове (председателе комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР и главе Национального олимпийского комитета СССР - прим. ТАСС). Она сдана уже в типографию. Дальше мы с ним думали о планах по другой работе. Договаривались, что встретимся после 12 января. До последнего дня сохраняли креативность", - добавил он.

Гескин был одним из руководителей "Советского спорта", потом принял участие в основании газеты "Спорт-Экспресс", работал в должности первого заместителя главного редактора. Он был автором книг "Кто посягает на олимпийский огонь" (1985), "Как молоды мы пили" (2016). Гескин окончил факультет журналистики МГУ. Он становился лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ (2008), обладателем приза лучшему журналисту России (1999) и медали Николая Озерова (2012).