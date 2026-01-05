Главред "Спорт-Экспресса" считает, что дело Гескина живет в газете до сих пор

Главный редактор газеты "Спорт-Экспресс" Максим Максимов © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Дело одного из основателей "Спорт-Экспресса" Владимира Гескина до сих пор живет в газете. Такое мнение ТАСС высказал главный редактор "Спорт-Экспресса" Максим Максимов.

Гескин умер на 74-м году жизни. Он работал в спортивной журналистике с 1974 года и осветил девять Олимпийских игр - шесть летних и три зимних. Гескин покинул "Спорт-Экспресс" в 2015 году.

"Владимир Гескин - большая фигура в истории спортивной журналистики России. Помимо того, что он был масштабной личностью и настоящим профессионалом, он еще был потрясающим человеком, воспитавшим не одно поколение спортивных журналистов, в том числе и меня. Очень жаль, что пути его и "Спорт-Экспресса" разошлись, но все равно его дело живет. Мы помним Владимира Моисеевича и будем помнить всегда", - сказал Максимов.

Гескин был одним из руководителей "Советского спорта", потом принял участие в основании газеты "Спорт-Экспресс", работал в должности первого заместителя главного редактора. Он был автором книг "Кто посягает на олимпийский огонь" (1985), "Как молоды мы пили" (2016). Гескин окончил факультет журналистики МГУ. Он становился лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ (2008), обладателем приза лучшему журналисту России (1999) и медали Николая Озерова (2012).