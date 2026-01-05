Поверить в чудо. Сможет ли Карседо повторить путь Карреры в "Спартаке"?

52-летний испанец в понедельник возглавил московский клуб

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо © Michael Campanella/ Getty Images

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Испанец Хуан Карседо стал главным тренером футбольного клуба "Спартак". В московском клубе всегда сложно работать из-за высокого давления, но история немного похожа на приезд итальянца Массимо Карреры, который сотворил настоящее чудо.

"Спартак" оставался без главного тренера с 11 ноября, когда этот пост покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности был назначен один из его помощников в бывшем штабе Вадим Романов, но у него нет соответствующей лицензии и на полноценной основе он не мог возглавить команду в 2026 году. После окончания первой части сезона генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов рассказал журналистам, что поиски главного тренера идут и шли до него. Поэтому было понимание того, что Романов не останется главным тренером "Спартака".

Вокруг "Спартака" всегда ходит много слухов, не обошлось без них и относительно главного тренера. Но в конце декабря появилась информация, что именно Карседо является основным кандидатом на пост главного тренера. Чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой любит определять "футбольность" у специалистов. Так вот Карседо является футбольным человеком, он играл в Испании за "Оспиталет", "Граменет", вторые команды "Эспаньола" и мадридского "Атлетико", а также основные команды "Леганеса", "Лас-Пальмаса", "Атлетико" и французской "Ниццы". Трофеев он не завоевал, но все-таки футбольность его карьера доказывает.

4 января Карседо объявил об уходе с поста главного тренера кипрского "Пафоса", и уже 5 января "Спартак" объявил о подписании контракта с 52-летним специалистом. Он подписал соглашение до лета 2028 года. Отмечается, что Карседо приступит к исполнению обязанностей 8 января.

"Спартак" сразу назвал штаб нового главного тренера. В нем будут помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия. Также работу в клубе продолжат Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

Чем же хорош Карседо

Не совсем удачная карьера футболиста вылилась в отличную карьеру тренера. Этому способствовали дружеские отношения с уже всем известным испанцем Унаи Эмери. С 2006 по 2019 год Карседо работал с Эмери в испанских "Альмерии" и "Валенсии", а также "Спартаке", французском "Пари Сен-Жермен", английском "Арсенале". И тут достижения были - три победы в Лиге Европы, две - в Кубке Франции, Кубке французской лиги, Суперкубке, одна - в чемпионате Франции.

В "Спартаке" Эмери и Карседо не смогли долго задержаться. Всего год и незначительные результаты. Тогда же один из самых известных российских футболистов Артем Дзюба назвал Эмери тренеришкой. Теперь же Карседо приехал спасать "Спартак" повторно.

В 2012 году главным тренером молодежной команды "Спартака" был Дмитрий Гунько. Он рассказал о работе с Карседо. "Естественно, я посещал практически все тренировки, которые проводил Унаи Эмери, - сказал Гунько ТАСС. - Я больше, конечно, помню Эмери, но Карседо был достаточно активной фигурой в тренировочном процессе. Много было функционала на нем, но как и в целом на всех тренерах штаба Эмери".

История Карседо очень похожа на ситуацию с Массимо Каррерой, который завоевал первое для "Спартака" чемпионство за 16 лет. Каррера является таким же учеником титулованного тренера - Антонио Конте, в 2016 году он попал в штаб "Спартака", завершив сотрудничество с главным тренером. Чуть позже в том же году возглавил основную команду "Спартака", выиграл чемпионат и Суперкубок России. Карседо тоже уже побывал в "Спартаке" в 2012 году, поэтому вполне может понимать давление и спрос с главного тренера красно-белых.

Если Каррера возглавил "Спартак" без опыта самостоятельной работы, то у Карседо такой опыт уже есть. Испанец покинул тренерскую бригаду Эмери в 2020 году, когда возглавил "Ивису". Карседо сразу же вывел команду из третьего дивизиона чемпионата Испании во второй. Однако позднее его уволили за серию из шести матчей без побед. В 2022 году Карседо начал работу в "Сарагосе", но там не удалось продержаться больше полугода, и он покинул команду из-за неудовлетворительных результатов.

Новым этапом стал кипрский "Пафос". Поначалу и там у испанца складывалось непросто, но тем не менее команда закончила сезон победой в кубке страны. Уже в следующем сезоне "Пафос" впервые стал чемпионом Кипра, а позднее обеспечил первую путевку в основной этап Лиги чемпионов. Такие достижения привлекают внимание, поэтому интерес и проявил "Спартак".

Воспоминания и экспертиза

Пресс-служба "Спартака" в заявлении отмечает, что все команды под руководством Карседо действовали по схеме 4-2-3-1. Эта схема в целом близка спартаковцам. "Тренерский стиль испанца отличают всегда глубокий анализ соперника, интенсивная игра с высоким прессингом и быстрыми переходами в атаку", - подчеркивается в сообщении красно-белых.

Чемпион России в составе "Спартака" Илья Кутепов, игравший в 2012 году при Карседо, считает, что специалист получил достаточный опыт. "Это было довольно давно, что-то особенное сложно вспомнить. Думаю, что человек за такой долгий промежуток времени немного поменялся, надеюсь, в лучшую сторону, - сказал Кутепов ТАСС. - Успехи в "Пафосе", работа с Эмери в ПСЖ, "Арсенале", "Севилье" говорят о том, что он набрался опыта. Это хорошая кандидатура. Но если выбирать между иностранными специалистами и нашими, то у "Спартака" есть исполняющий обязанности [главного тренера Вадим Романов], думаю, было бы честно, если бы ему тоже дали шанс".

Также позитивно оценил новость о назначении Карседо бывший футболист "Спартака", игравший при испанском специалисте Хуан Хурадо. "Он отличный тренер и человек. Я рад за него и за "Спартак", - сказал Хурадо ТАСС.

Мостовой также отметил позитив от этого назначения. "Много уже говорили про него, - сказал Мостовой ТАСС. - Получится - "ура, ура" все будут говорить. Не получится - соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал. Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры "Спартак", попадет в тройку, и скажут - спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке".

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков. Также красно-белые продолжают борьбу в Фонбет - Кубке России, в 1/2 финала "пути РПЛ" московская команда проведет два матча против столичного "Динамо".