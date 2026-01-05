Семин рассказал, от чего будет зависеть успех Карседо в "Спартаке"

Испанец добьется успеха в московском клубе, если ему будет помогать руководство

Юрий Семин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Испанский тренер Хуан Карседо будет успешно работать в московском футбольном клубе "Спартак" при соответствующей помощи руководства. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин.

В понедельник "Спартак" официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

"Он знает наш чемпионат, работал здесь. У него есть определенные успехи в "Пафосе". Я думаю, что если руководство "Спартака" будет ему так же помогать, как руководители "Пафоса", тогда у него могут быть успехи. С вниманием, пониманием удача и успех у него будут в "Спартаке", - сказал Семин.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский "Пафос". Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. "Пафос" выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской "Севилье", французском ПСЖ и английском "Арсенале".