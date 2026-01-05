"Умел создавать удивительно светлые истории". Умер журналист Владимир Гескин

Ему было 73 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Спортивный журналист и писатель Владимир Гескин умер на 74-м году жизни. Он работал на Олимпиадах с 1980 по 2004 год и осветил шесть летних Игр и три зимних.

Хоккейный журналист, работавший в ТАСС и "Спорт-Экспресс" Всеволод Кукушкин сообщил, что у его коллеги были проблемы с почками.

Гескин был выпускником факультета журналистики МГУ. Он работал в спортивном направлении с 1974 года. Журналист был одним из руководителей "Советского спорта", потом принял участие в основании газеты "Спорт-Экспресс", работал в должности первого заместителя главного редактора. Гескин воспитал не одно поколение советских и российских спортивных журналистов.

"У него был редкий талант - учить, при этом он был очень добрым человеком. Журналистика - профессия достаточно циничная, а Володя умел находить для каждого очень теплые, правильные слова. Он был заботливым - именно профессионально заботливым, с ним всегда было очень легко. Даже когда ты не выполнял какое-то задание, даже когда что-то не получалось, он умел подобрать такие слова, что ты понимал: ничего страшного не произошло, просто нужно сделать еще раз - и сделать хорошо", - рассказала ТАСС олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская.

В 2015 году Гескин покинул "Спорт-Экспресс". "Он был в числе отцов-основателей "Спорт-Экспресса", перемены в газете принимал близко к сердцу, поскольку это было и его детище. Он переживал, для него жить без журналистики было тяжко. Он был хорошим партнером, легким на подъем, оптимистом, готовым к работе и даже немножко по-журналистски авантюрным, готовым к позитивным авантюрам", - сказал ТАСС Кукушкин.

Главный редактор "Спорт-Экспресса" Максим Максимов в беседе с ТАСС подчеркнул, что жалеет о том, что пути Гескина и издания разошлись. Он считает, что дело одного из основателей до сих пор живет в газете.

Музыкант и писатель

Помимо освещения Олимпиад, Гескин работал на ряде других крупных турниров. В 1990 году он освещал Игры доброй воли в Сиэтле. Соревнования были созданы как альтернатива Олимпиаде после бойкота США и других западных стран Игр в Москве 1980 года и ответного бойкота СССР Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году.

"У Володи было музыкальное образование, уже под конец соревнований отмечали какой-то праздник, немного выпивали. И в разгар этого Володя, увидев рояль, подошел к распорядителю ресторана и стал просить разрешения сыграть, начал говорить про музыку, великие традиции, перечислять имена композиторов - Чайковского, Мусоргского. В общем, совершенно очаровал менеджера. Тот побежал к директору ресторана, тот вышел сам и сказал: "Я много о вас слышал, мистер Чайковский. Конечно, вы можете сыграть". Это было невероятно смешно, и в этом был весь Володя", - рассказала ТАСС Вайцеховская.

"Он умел создавать вокруг себя какие-то удивительно светлые, веселые истории и ситуации. И с одной стороны, ты понимаешь, что никто из нас не становится моложе, что уход близких людей - это, наверное, неизбежная сторона жизни. Но в голове это все равно не укладывается. Потому что это не просто потеря человека - это потеря огромного куска собственной жизни", - заключила собеседница ТАСС.

Гескин был автором книг "Кто посягает на олимпийский огонь" (1985), "Как молоды мы пили" (2016). "Последнее, что мы с ним вместе сделали, это была большая книга о Сергее Павлове (председателе комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР и главе Национального олимпийского комитета СССР - прим. ТАСС). Она сдана уже в типографию. Дальше мы с ним думали о планах по другой работе, договаривались, что встретимся после 12 января. До последнего дня сохраняли креативность", - сообщил ТАСС Кукушкин.

"Владимир Гескин - большая фигура в истории спортивной журналистики России. Помимо того, что он был масштабной личностью и настоящим профессионалом, он еще был потрясающим человеком, воспитавшим не одно поколение спортивных журналистов, в том числе и меня", - отметил Максимов.

Гескин становился лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ (2008), обладателем приза лучшему журналисту России (1999) и медали Николая Озерова (2012).