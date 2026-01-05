Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов из-за окончания срока визы

В "Фенербахче" заявили, что не смогли сделать новую визу спортсменке в Польшу

Редакция сайта ТАСС

Волейболистка "Фенербахче" Арина Федоровцева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СТАМБУЛ, 5 января. /ТАСС/. Российская волейболистка турецкого "Фенербахче" Арина Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским "Лодзем" из-за истечения срока действия визы. Об этом сообщает пресс-служба "Фенербахче".

Встреча состоится 6 января в Польше.

"В связи с истечением срока действия текущей визы Арины Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну. В результате сложившейся ситуации наша спортсменка Арина Федоровцева не сможет принять участие в завтрашнем матче", - говорится в заявлении пресс-службы "Фенербахче".

Федоровцевой 21 год. Она является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции. В России волейболистка выступала за казанское "Динамо" (ныне "Динамо - Ак Барс") и стала чемпионкой страны 2020 года. Дважды она выигрывала Кубок России.

В 2020 году Федоровцева в составе сборной России стала победительницей юниорского чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира. Спустя год спортсменка выступала на Олимпиаде в Токио.

"Фенербахче" одержал две победы в двух матчах Лиги чемпионов и занимает 1-е место в таблице группы В. "Лодзь" потерпел два поражения и находится на последней строчке квартета.