В футзальном клубе "Норильский никель" шокированы смертью Фелипе

Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Представители норильского футзального клуба "Норильский никель" шокированы и опустошены информацией о смерти бразильского игрока Алекса Фелипе. Об этом сообщила пресс-служба команды.

6 января Фелипе принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета.

"Норильский никель" с глубоким прискорбием сообщает о том, что игрок нашего клуба Алекс Фелипе скоропостижно ушел из жизни. Трагедия произошла в аэропорту Ухты после полуфинального матча Кубка России. Незадолго до вылета Алекс потерял сознание. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой помощи сделали все возможное, однако усилия медиков не смогли спасти жизнь нашему игроку", - говорится в сообщении.

"Мы всегда будем помнить, Алекс. Все сотрудники, игроки и персонал "Норильского никеля" шокированы и опустошены этой невосполнимой утратой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и близким Алекса", - заключили в клубе.

Фелипе умер в возрасте 32 лет. Он выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.