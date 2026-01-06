Одноклубница пришла на интервью с куклой в поддержку волейболистки Федоровцевой

Россиянка пропустила матч Лиги чемпионов в Польше из-за отсутствия визы

Арина Федоровцева © Toru Hanai/ Getty Images

ТАСС, 6 января. Волейболистка турецкого "Фенербахче" Эда Эрдем пришла на интервью после матча Лиги чемпионов с польским "Лодзем" с куклой Барби в поддержку одноклубницы россиянки Арины Федоровцевой, которая пропустила игру из-за отсутствия визы. Комментарий спортсменки приводит портал Vsever 2.0.

6 января "Фенербахче" на выезде переиграл "Лодзь" со счетом 3-0 (26:15, 25:20, 25:11). Федоровцева не смогла принять участие в матче из-за истечения срока визы, по данным турецкого клуба.

"Эта Барби - это наша Арина, - сказала Эрдем. - Она не смогла приехать из-за проблем с визой, поэтому я решила напомнить о ней таким образом. Арина, мы тебя любим".

Федоровцевой 21 год, она является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции. В России волейболистка выступала за казанское "Динамо" (ныне "Динамо - Ак Барс") и стала чемпионкой России 2020 года. Дважды спортсменка выигрывала Кубок России. В 2020 году Федоровцева в составе сборной России стала победительницей юниорского чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира. Спустя год спортсменка выступала на Олимпиаде в Токио.

"Фенербахче" лидирует в турнирной таблице группы с 9 очками по итогам трех сыгранных матчей.