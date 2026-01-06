Хоккеиста "Рейнджерс" Шестеркина внесли в список травмированных

Вратарю удалось избежать серьезной травмы, он сможет вернуться на лед минимум через неделю

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин (второй слева) © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" поместил российского вратаря Игоря Шестеркина в список травмированных игроков. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Крис Джонстон.

При этом, по информации журналистки Эмили Каплан, Шестеркину удалось избежать серьезной травмы. Теперь россиянин сможет вернуться на лед минимум через неделю, когда в ночь на 13 января команда примет "Сиэтл".

В ночь на 6 января Шестеркин получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата против "Юты" (2:3 ОТ) в первом периоде в результате столкновения с немецким нападающим соперников Джон-Джейсоном Петеркой. Россиянин покидал площадку на одной ноге и в сопровождении двух человек.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча, одержав 17 побед, в одной игре он отстоял "на ноль". В среднем в нынешнем сезоне голкипер пропускает 2,45 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,3%.

Шестеркину 30 лет, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В 2022 году россиянин стал обладателем приза "Везина трофи", вручаемого лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В 2024 году Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории североамериканской лиги, подписав контракт на 8 лет со среднегодовой зарплатой $11,5 млн.