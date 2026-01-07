Великий специалист и порядочный человек. Умер гандбольный тренер Евтушенко

Он более 20 лет возглавлял сборную СССР, дважды выиграв Олимпийские игры, а также победив на чемпионате мира

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Двукратный победитель Олимпийских игр в качестве тренера со сборной СССР по гандболу Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. Свою спортивную карьеру он начал как игрок, став чемпионом СССР в 1960 году. Но по-настоящему его имя вошло в историю гандбола именно в качестве тренера. В 1960-1970-е годы Евтушенко возглавлял команду Московского авиационного института (МАИ), с которой шесть раз становился чемпионом страны, а в 1973 году выиграл Кубок европейских чемпионов.

Олимпийское золото и мировые титулы

Главные свершения в карьере Евтушенко связаны с работой в сборной СССР, которую он возглавлял на протяжении более двух десятилетий. Под его руководством национальная команда дважды завоевывала золотые медали Олимпийских игр - в 1976 году в Монреале и в 1988 году в Сеуле, а также становилась серебряным призером Олимпиады 1980 года в Москве. В 1982 году сборная СССР выиграла чемпионат мира, подтвердив статус одной из сильнейших команд планеты.

Международная карьера и наследие

После распада Советского Союза Евтушенко продолжил тренерскую деятельность за рубежом. Он работал с клубами в Германии и Австрии, а также возглавлял сборную Кувейта, которую привел к победе на чемпионате Азии и вывел на Олимпийские игры 1996 года. Анатолий Евтушенко оставил после себя богатое спортивное наследие и целую школу тренерского мастерства, оказав значительное влияние на развитие гандбола как в СССР, так и за его пределами.

"Любил свою работу"

Евтушенко был порядочным человеком и великим специалистом, внесшим много изменений в вид спорта, заявил ТАСС олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле Спартак Миронович, который работал на турнире вместе с Евтушенко. "Жалко, конечно. Евтушенко - великий специалист, руководил много лет гандболом в СССР, был лидером, много нового ввел, был истинным гандболистом, - сказал Миронович. - Мы с ним встречались и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Порядочный человек, который любил свою работу".

Олимпийский чемпион 1976 года в Монреале Владимир Максимов отметил, что Евтушенко был педантичен в работе и имел хорошие организаторские способности. "Как тренер Анатолий Николаевич был хорошим организатором, потому что в советское время и сейчас тренер мало того, что организует тренировочный процесс, он пытается построить площадки, залы, найти финансовых спонсоров для команды, чтобы она получила комфортное усиление, - сказал Максимов ТАСС. - У Анатолия Николаевича была эта организаторская жилка, он ее полностью использовал, команда студентов стала чемпионом Советского Союза, что очень престижно. В тренерской работе он был педантом, он придумывал различные комбинации".

"Иногда казалось, что они нереальны, но его педантизм [помогал], когда еще я играл, мы старались это выполнить, чтобы достигнуть результата, который он хотел в тренировке. Уже потом в национальной команде он поставил задачу перед игроками, они поработали, условно, три-четыре передачи, перемещение игроков, потом забивают там, где надо. Когда тренер требовал, оно получалось", - добавил Максимов.