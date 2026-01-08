Форвард "Вашингтона" Овечкин раскритиковал игру команды в матче с "Далласом"

"Вашингтон" потерпел домашнее поражение со счетом 1:4

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Игроки "Вашингтона" не оказывали достаточного давления на соперников и не помогали друг другу в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа". Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Вашингтон" потерпел поражение от "Далласа" со счетом 1:4, Овечкин забросил единственную шайбу команды.

"Я думаю, мы сделали много ошибок в центральной зоне, - сказал Овечкин. - Когда мы доставляли шайбу в их зону, то не оказывали давление на соперника. Мы не помогали друг другу. Надеюсь, мы посмотрим повторы и сделаем выводы к следующей игре".

Овечкин забросил 915-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 992 (915 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122). В 44 матчах нынешнего сезона Овечкин забил 18 голов и набрал 37 очков по системе "гол + пас" (18 + 19).

В следующем матче "Вашингтон" 10 января на выезде встретится с "Чикаго".