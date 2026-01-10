"Фриками быть не хочется". Жданова и Бабаев-Смирнов об итогах половины сезона

Фигуристы признались, что стараются быть экстравагантной и самобытной парой

Редакция сайта ТАСС

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, выступающие в танцах на льду, пропустили прошлогодний чемпионат России из-за травмы партнерши и в текущем сезоне смогли снова отобраться на главный турнир страны, где вошли в восьмерку лучших. Фигуристы рассказали ТАСС об эмоциях после возвращения, учебе и о том, хотели ли бы стать тренерами в будущем.

Бабаев-Смирнов рассказал ТАСС, что чемпионат страны прошел феноменально. "Я этого момента ждал с начала сезона, когда встали снова в пару, начали готовиться. Я очень хотел попасть на чемпионат России, потому что, мне кажется, по сравнению с этапами [Гран-при России] это какой-то другой мир. Другая атмосфера, организация на всех турнирах всегда отличная, но здесь она еще лучше. Чего только стоят арка на выходе и интерактивные бортики, - сказал фигурист. - Мы довольны, получили лучшие баллы в сезоне. Понятно, что есть куда расти и над чем работать, и мы знаем, над чем именно".

"Тут другая атмосфера. Когда приезжаю сюда, сразу появляется не волнение, а предвкушение. Хочется как можно скорее выйти, попытаться все сделать и создать ощущение праздника", - добавила Жданова.

Дуэт часто называют самобытным, отличающимся от других. "Тут есть очень тонкая грань. Можно быть самобытным дуэтом, а можно быть фриками. И в сторону фриков, конечно, не хочется уходить. Думаю, мы справляемся. Быть экстравагантной, самобытной парой - это хорошо", - сказал Бабаев-Смирнов. "Это наша фишка, которая отличает нас от других", - отметила партнерша.

На новогодние шоу фигуристы не имели планов после окончания турнира. "Будем думать, потому что у меня в этом году защита диплома. Я думаю, все новогодние праздники буду заниматься написанием. Пока о шоу особо не думаю. А Варя без меня не может", - рассказал Бабаев-Смирнов.

Дуэт учится в одном и том же университете, но на разных направлениях. "Я учусь в Российском университете спорта ГЦОЛИФК на режиссера массовых зрелищ", - рассказала Жданова. "Я учусь там же на тренера-преподавателя", - добавил партнер.

Строгости хватит

На вопрос корреспондента ТАСС, видят ли себя спортсмены в будущем тренерами, ответы несколько разошлись. "Мне кажется, у меня получится стать тренером, я очень люблю тренировать детей, - отметила Жданова. - Мне нравится с ними работать, это не вызывает ни дискомфорта, ни агрессии, наоборот, я могу часами что-то объяснять. Мне нравится видеть, как дети растут, как у них начинает получаться то, что раньше не получалось. Хватит ли строгости? На самом деле хватит. Я спокойная до определенного момента".

"Поверьте мне на слово, когда нужно, Варя может быть строгой, просто редко возникает такая необходимость", - сказал Бабаев-Смирнов.

"Я не знаю, не уверен пока именно насчет тренера. Мне точно хотелось бы попробовать себя в роли постановщика. Мне нравится что-то придумывать, я обожаю танцевать. Но, возможно, через год-два что-то в голове поменяется", - добавил партнер.

Молодые и свежие

Спортсмены рассказали, что стараются не доводить дело до разногласий. "Если понимаем, что что-то идет не так, я чаще всего начинаю молчать, чтобы случайно не сказать ничего лишнего. Потом мы спокойно все обсуждаем. А вообще, думаю, что мы вдвоем спокойно пойдем мириться", - сказала партнерша.

"Естественно, разногласия бывают, мы столько времени вместе проводим на льду. Никто не поверит, если мы скажем, что у нас такого не бывает. Но мы стараемся зарубить такие моменты на корню и не доводить до вражды", - добавил партнер.

Фигуристы рассказали, что о завершении карьеры не задумываются. "Мыслей о том, чтобы завершить даже и не было. Мы в ту сторону пока вообще не смотрим. У нас полно сил, мы молодые, свежие", - сказал Бабаев-Смирнов.

На вопрос, какой образ фигуристы хотели бы воплотить в жизнь, Жданова ответила, что хотела бы примерить роль злодейки: "Очень хочется, потому что я всегда катаю добрых, милых персонажей, а хочется попробовать себя в другой области и покатать зло".

"Я пока не знаю, буквально месяц назад мне приснилось, что я что-то катаю, и мне откликнулось в сердце, но я на следующее утро проснулся, и все вылетело из головы. Я еще раз в этом направлении подумаю", - добавил Бабаев-Смирнов.