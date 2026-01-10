"Салават Юлаев" победил "Барыс" благодаря дебютному голу Евгения Кузнецова

Встреча завершилась со счетом 3:1

Игроки "Салавата Юлаева" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

УФА, 10 января. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 одержал победу над казахстанским "Барысом" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей голы забили Егор Сучков (2-я минута), Евгений Кузнецов (46) и Максим Кузнецов (54). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Динмухамед Кайыржан (27).

Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за "Салават Юлаев", в который перешел 5 января. Прошедший матч стал вторым для нападающего в уфимской команде, 8 января игрок сделал результативную передачу в домашней встрече против екатеринбургского "Автомобилиста" (4:1). С октября Кузнецов выступал за магнитогорский "Металлург", который 3 января выставил хоккеиста на драфт отказов. "Салават Юлаев" стал единственным клубом, который захотел подписать контракт с обладателем Кубка Стэнли.

"Салават Юлаев" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка в 44 матчах. "Барыс" располагается на 10-й позиции, на счету команды 36 очков после 45 игр. У клуба 1 победа в последних 8 встречах.

В следующем матче "Салават Юлаев" сыграет в гостях против омского "Авангарда" 13 января. "Барыс" днем ранее встретится на выезде с "Автомобилистом".

В другом матче игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду переиграл "Адмирал" (4:2), уступая по ходу встречи в две шайбы. Команда из Владивостока потерпела третье поражение подряд после назначения Олега Браташа на пост главного тренера 4 января. Ранее "Адмирал" в гостях проиграл новосибирской "Сибири" (2:5) и "Нефтехимику" (2:3 Б).