В Подмосковье простились со спортивным журналистом Гескиным

Церемония прощания прошла в Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе

БАЛАШИХА /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Церемония прощания со спортивным журналистом Владимиром Гескиным прошла в Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Проститься с Гескиным пришли более 50 человек, среди которых были спортивный комментатор Виктор Гусев и журналистка Елена Вайцеховская, а также другие бывшие коллеги Гескина.

"Многие из нас были в "Спорт-Экспрессе", жизнь нас раскидала по разным сторонам. Когда многие из нас приходили в "Спорт-Экспресс", с нами возился именно Вовка, - сказала Вайцеховская. - Больше чем он, никто не уделял нам внимания, выращивал нас. Когда юнкорры надоедали всем, терпеливым оставался он один. Если посмотреть, сколько людей в журналистике на первых ролях, то 90% из них прошли через руки Володи, кто-то научился терпению, кто-то писать, кто-то нет. Многое передалось из характера, в том числе бесконечная любовь к окружающим людям, спорту и профессии".

Гусев вспомнил, как начиналась история "Спорт-Экспресса". "Я помню, как в 1991 году Володя позвонил мне, сказал: "Витенька, приезжай срочно ко мне", он меня так называл. Он сказал, что открывает новую газету, без политики, а футбольные отчеты будут на следующий день. Я ему сказал, что отчеты на следующий день невозможны, так как матчи заканчиваются поздно. Он сказал, что сделает, так и сделали, - сказал Гусев. - Когда я приехал, мы не могли поговорить, были постоянные звонки, из Киева, Тбилиси, Еревана, других стран. Как-то он говорил: "Витька, ты блестяще пишешь", делал паузу и добавлял: "гораздо лучше, чем компенсируешь", мы смеялись, было много всего. Конечно, его будет не хватать".

Гескин умер на 74-м году жизни. Он работал в спортивной журналистике с 1974 года и осветил девять Олимпийских игр - шесть летних и три зимних. Гескин работал в "Советском спорте", в 1991 году стал одним из основателей газеты "Спорт-Экспресс", работал в должности первого заместителя главного редактора.