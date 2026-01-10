Вероника Кудерметова пропустит Australian Open из-за операции

Вероника Кудерметова © Katelyn Mulcahy/ Getty Images for WTA

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова пропустит Australian Open из-за операции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

9 января стало известно, что Кудерметова снялась с Australian Open.

"В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах, хочу лично прояснить ситуацию, - написала Кудерметова. - Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моем теннисе, то поиск мотиваций для себя. И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но увы, у Всевышнего свои планы на каждого из нас. В канун Нового года мне сделали операцию, какую именно - пусть это останется моим личным маленьким секретом".

"В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью, ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъеме и многое получается. Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу: подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией. И уже в обновленном состоянии вернуться на корт, но уже сильнее", - заключила она.

Кудерметовой 28 лет. Она завоевала 2 титула под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 10 - в парном. Россиянка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла Уимблдоне в 2025 году. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составит рекордные $111,5 млн. В прошлом сезоне победу на турнире одержала американка Мэдисон Киз.