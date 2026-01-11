Автор покера Хуснутдинов заявил, что пытался забить еще в игре с "Рейнджерс"
ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов, забросивший четыре шайбы в игре с "Нью-Йорк Рейджерс", хотел забить еще. Комментарий Хуснутдинова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча между "Бостоном" и "Рейнджерс" завершилась со счетом 10:2. Хуснутдинов забросил четыре шайбы и отдал одну передачу.
"Я пытался забросить пять шайб сегодня, но было весело забить четыре гола", - сказал Хуснутдинов.
Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим 4 гола в матче НХЛ в XXI веке, и первым хоккеистом "Бостона" с 2021 года, оформившим покер. Прежде Хуснутдинов ни разу не забрасывал более одной шайбы за игру. Всего на счету нападающего в нынешнем сезоне 20 очков (9 голов + 11 передач) в 40 матчах.