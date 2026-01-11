Курдин: Хуснутдинова поставили в 1-ю тройку "Бостона" по просьбе Пастрняка

В матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" российский форвард "Бостона" забросил четыре шайбы

Защитник Чарли Макэвой, форвард Марат Хуснутдинов и нападающий Давид Пастрняк © AP Photo/ Frank Franklin II

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающего "Бостона" Марата Хуснутдинова, забросившего четыре шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс", поставили в первую тройку по просьбе лучшего бомбардира команды Давида Пастрняка. Об этом ТАСС рассказал первый тренер Хуснутдинова Геннадий Курдин.

В субботу "Бостон" дома разгромил "Рейнджерс" со счетом 10:2. 23-летний Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим четыре гола в матче НХЛ в XXI веке. Он провел второй матч в тройке с Пастрняком и Элиасом Линдхольмом.

"Насколько я знаю, Пастрняк больше проявил инициативу, чтобы к нему Марата поставили. Это хороший фактор, когда звезда замолвила слово за молодого парня, - сказал Курдин. - Я знаю его сильные стороны, надеюсь, что он еще будет прибавлять и вырастет в хорошего мастера. Чтобы задержаться в основе "Бостона", ему нужно давать результат, тогда ему будут доверять и давать играть больше и больше. Немаловажно и его отношение к делу".

"Марат может и в обороне, и в меньшинстве сыграть, в детских командах у меня он больше отдавал, чем забивал. Бывало, что его прорывало, и он помногу забивал, но больше ассистировал. Моментов у него всегда много было, с реализацией было похуже, над этим он и работал и продолжает работать. В "Миннесоте" его больше использовали именно в меньшинстве, и таких игроков не так много, которые неплохо играют впереди и сзади", - отметил тренер.

Курдин также является и первым тренером форварда "Тампы" Никиты Кучерова. "Для Марата пока это разовая акция, надо выходить на стабильное выступление, всю жизнь надо прибавлять в хоккее, пока играешь. Кучеров всю жизнь так и прибавляет", - заключил собеседник агентства.