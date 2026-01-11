Футболист сборной России Дивеев перешел в "Зенит"

Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".

Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Переход Дивеева должен стать частью сделки между "Зенитом" и ЦСКА. Состав армейкого клуба в скором времени пополнит аргентинский нападающий Лусиану Гонду, который играет за "Зенит" с 2024 года. В агентстве Universal Twenty Two, которое представляет интересы форварда, подтвердили "Спорт-Экспрессу", что в воскресенье он подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный до конца сезона-2029/30.

Дивееву 26 лет, он выступал за ЦСКА с 2019 года, за этот период игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Также вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. До перехода в ЦСКА защищал цвета "Уфы". В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол. Он принимал участие в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.

"Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, ЦСКА - 4-е. На счету команд 39 и 36 очков соответственно по итогам 21 тура.