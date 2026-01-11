Футболист Дивеев назвал решение перейти в "Зенит" самым сложным в жизни

11 января "Зенит" объявил о переходе Дивеева

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев © Александр Щербак/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев назвал решение перейти из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" самым сложным в жизни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

11 января "Зенит" объявил о переходе Дивеева. Контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2028/29.

"Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом, - написал Дивеев. - Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубок и Суперкубок России, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой "бомбу" в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране. Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен".

"Спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу, руководству и всем сотрудникам клуба - вы навсегда моя семья, которая сформировала меня как игрока и личность. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня", - заключил он.

Переход Дивеева должен стать частью сделки между "Зенитом" и ЦСКА. Состав армейкого клуба в скором времени пополнит аргентинский нападающий Лусиану Гонду, который играет за "Зенит" с 2024 года. В агентстве Universal Twenty Two, которое представляет интересы форварда, подтвердили "Спорт-Экспрессу", что в воскресенье он подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный до конца сезона-2029/30.

Дивееву 26 лет, он выступал за ЦСКА с 2019 года, за этот период игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Также вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. До перехода в ЦСКА защищал цвета "Уфы". В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол. Он принимал участие в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.