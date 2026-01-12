Хоккеист Спронг отметил, что находится в хорошей форме после перерыва

Канадец впервые вышел на площадку с 27 ноября

Нападающий "Автомобилиста" Даниэль Спронг © Софья Сандурская/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг находится в хорошей форме, несмотря на то, что не играл с 27 ноября 2025 года. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

О переходе Спронга в "Автомобилист" из ЦСКА было объявлено 10 января, за екатеринбуржцев он дебютировал в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с астанинским "Барысом" (2:1 ОТ) и провел на льду более 16 минут. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что в клубе недовольны лидерскими качествами хоккеиста.

"Я чувствую себя отлично и нахожусь в хорошей форме, но первые два периода мне пришлось вспоминать, как играть в хоккей, и набирать свои кондиции. В третьем периоде я уже отлично себя чувствовал, получалось создавать моменты. С главным тренером мы на одной волне, он объяснил, чего ждет от меня. Думаю, что уже в следующих играх я смогу показывать тот хоккей, на который я способен", - рассказал Спронг.

Спронгу 28 лет. На протяжении всей карьеры он ранее выступал в Северной Америке. Форвард был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбургом" под 45-м номером. Помимо "Питтсбурга", в НХЛ выступал за "Анахайм", "Вашингтон", "Сиэтл", "Детройт", "Ванкувер" и "Нью-Джерси". В ЦСКА перешел в 2025 году.