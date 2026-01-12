Шипачев признался, что ставит командные результаты выше личных рекордов

Нападающий минского "Динамо" набрал 1 000 очков в КХЛ

Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев рад набрать 1000-е очко в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако он ставит результаты команды выше индивидуальных рекордов. Об этом игрок рассказал во время церемонии, которая была посвящена его достижению.

В понедельник "Динамо" победило "Адмирал" из Владивостока (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата. Шипачев сделал результативную передачу в эпизоде с победным голом и набрал 1 000 очков в КХЛ.

"Поздравляю всех с победой, - сказал Шипачев. - В первую очередь командный результат, потом уже рекорды. Хотел бы сказать огромное спасибо семье, ребятам, с кем играю, во всех командах играл только с лучшими, спасибо им огромное. Спасибо большое руководству минского "Динамо", что поверили в меня и подписали со мной контракт. Ну и, конечно, надо всегда помнить, что мы стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли, мы лучшие".

На счету Шипачева теперь 314 голов и 686 ассистов в 1 102 встречах. Он также является рекордсменом КХЛ по числу проведенных матчей и результативных передач. В списке лучших снайперов лиги он уступает только Сергею Мозякину (419), который уже завершил карьеру.