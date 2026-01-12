ЦСКА и "Локомотив" достигли принципиальной договоренности о переходе Баринова

Полузащитник проходит медосмотр в армейском клубе

Дмитрий Баринов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московские ЦСКА и "Локомотив" достигли принципиальной договоренности по переходу полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Баринова в состав армейцев. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

12 января "Локомотив" сообщил, что Баринов не отправится с командой на сборы из-за переговоров с ЦСКА.

"Клубы достигли принципиальной договоренности. Дмитрий Баринов проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА", - написал Брейдо.

Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с "Локомотивом". Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал "Спорт-Экспрессу" о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу - чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.