Переписал историю. Шипачев первым набрал 1 000 очков в КХЛ

Нападающий минского "Динамо" отдал голевой пас в матче с "Адмиралом"

Редакция сайта ТАСС

Вадим Шипачев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев первым в чемпионате Континентальной хоккейной лиги за всю ее историю достиг отметки в 1 000 очков. К этому юбилею чемпион мира и Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина шел на протяжении 1 102 матчей.

Поход к этой тысяче у Шипачева начался с октября 2024 года. 29 октября в родном Череповце он отдал передачу в проигранном матче "Северстали", где начинал карьеру, и набрал 929 очков, обойдя одного из самых результативных игроков в истории отечественного хоккея Сергея Мозякина. Матери Шипачева, присутствовавшей на той игре, представители "Северстали" вручили красивый букет цветов.

Читайте также Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1 000 очков

Еще раньше, 19 октября дома против "Нефтехимика" Шипачев сыграл 1002-й матч, побив рекорд Евгения Бирюкова.

Так получилось, что оба достижения игрока через два года опять оказались в связке. 6 января Шипачев сыграл 1100-й матч в Москве с ЦСКА и тогда же имел возможность набрать 1 000 очков. После голевой передачи в первом периоде в начале третьей 20-минутки он ассистировал Егору Борикову, после чего вся команда бросилась поздравлять Шипачева. Однако судьи увидели у Борикова умышленное движение коньком в момент гола и отменили взятие ворот. А после матча Шипачев откровенно признался, что стал уставать от напоминания ему о будущем рекорде и хотел достичь 1 000 очков еще год назад.

Красивой история была бы, если Шипачев набрал бы 1 000 очков в следующем матче в Череповце, но минчане снова там проиграли, а 87-й номер ничем не отличился. Через четыре дня непростой для "Динамо" стала домашняя игра против "Адмирала" (2:1). Гости открыли счет в начале второго периода, а позже судьи не засчитали гол хозяев по запросу соперника, подтвердив у "Динамо" положение "вне игры" при входе в зону во время голевой атаки.

"Динамо" сравняло счет за четыре минуты до окончания третьего периода и не стало ждать овертайма. После входа в зону при численном преимуществе Шипачев начал голевую атаку, которую после передачи Тая Смита завершил броском в касание в стиле Александра Овечкина Вадим Мороз. Случилось это на последней минуте периода.

Как отметили 1 000 очков Шипачева в Минске

Белорусская столица, при всем уважении к Череповцу, заслужила право разделить радость с Шипачевым. Именно в Минске Шипачев заново обрел себя, переход в "Динамо" придал ему необходимый импульс после того, как с ним расстались в "Ак Барсе" в пользу более молодых игроков и обменяли хоккеиста, которому тогда было 37 лет, на символическую денежную компенсацию. В "Динамо" Шипачев приехал не доигрывать и отблагодарил за такое доверие и клуб, и тренерский штаб во главе с Дмитрием Квартальновым. Тот знал об умении Шипачева видеть площадку, интеллекте при отсутствии каких-либо выдающихся природных данных, и это умение органично встроил в игру команды, которая сейчас является одним из лидеров КХЛ.

Не случайно сразу после матча Шипачев упомянул про переход в белорусский клуб. "Спасибо большое руководству минского "Динамо", что поверили в меня и подписали со мной контракт. Ну и, конечно, надо всегда помнить, что мы стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли, мы лучшие", - сказал он.

По окончании матча на "Минск-Арене" был устроен праздник. На льду установили гигантские единицы и три ноля, а также борды с именем юбиляра и упоминанием его достижения. Шипачева вышли поздравить руководители клуба, президент КХЛ Алексей Морозов, а потом и остальные игроки команды. "Он первым в истории лиги достиг этого рубежа - цифра, которая говорит о масштабе его таланта, стабильности и спортивном долголетии. За этим стоят ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача. Мы гордимся тем, что становимся свидетелями настоящей истории", - приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

"Я Вадима уже поздравлял, когда он обошел меня. Рекорды ставятся, чтобы они бились. Я рад, что он побил рекорд, пускай набирает очков больше и больше", - сказал ТАСС Мозякин.

Свои лучшие годы карьеры Шипачев провел в СКА, за время выступления за эту команду он выигрывал медали чемпионатов мира: золото в 2014 году, серебро в 2015-м и две бронзы (2016, 2017), стал на мировом первенстве 2016 года в Москве лучшим бомбардиром. В 2017 году он отправился в Национальную хоккейную лигу играть за "Вегас", но потерпел за океаном неудачу. Вернувшись в СКА, Шипачев поехал и на Олимпиаду, стал чемпионом, но там основным игроком золотой команды не стал.

После СКА Шипачев расцвел в московском "Динамо", в составе которого трижды в период с 2018 по 2022 год становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и в 2021 и 2022 годах признавался самым ценным игроком регулярной части сезона. Но это не спасло его от обмена в "Ак Барс", в составе которого Шипачев набрал 900-е очко в КХЛ. С большой уверенностью можно сказать, что минское "Динамо" станет его последней в карьере командой, игра которой будет зависеть в том числе и от этого мастера.