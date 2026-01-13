Баринов не считает себя предателем после перехода из "Локомотива" в ЦСКА

Полузащитник подписал контракт с армейцами до конца сезона-2028/29

Дмитрий Баринов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Футболист Дмитрий Баринов не считает себя предателем после перехода из московского "Локомотива" в столичный ЦСКА. Об этом он написал в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из "Локомотива", срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.

"Мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии, но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции, но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы: за "Стальной рельс" (приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков "Локомотива" - прим. ТАСС), за общие моменты счастья и моменты временных неудач. Половину моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей - хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не предатель", - написал Баринов.

"Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: "Локомотив" и болельщики навсегда в моем сердце", - добавил футболист.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу - чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).