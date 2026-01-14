В "Ростове" объяснили наложение запрета на трансферы от ФИФА

Ростовский клуб должен совершить платеж за переход Родриго Саравии из "Пеньяроля" в 2024 году

Родриго Саравия © Софья Сандурская/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Запрет на трансферы со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) вызван долгом "Ростова" перед уругвайским "Пеньяролем" за переход полузащитника Родриго Саравии. Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба.

ФИФА наложила санкции на "Ростов" 13 января, запрет будет действовать три трансферных окна.

"Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который "Ростов" на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию", - говорится в сообщении.

"Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 матчах. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Саравии в "Ростов" составила €1,95 млн.