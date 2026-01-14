Щербакова изначально не планировала участвовать в "Ледниковом периоде"

Позднее фигуристка передумала из-за желания бросить себе вызов

Анна Щербакова © Артем Иванов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании фигуристка Анна Щербакова изначально не планировала становиться участником телепроекта "Ледниковый период", однако позднее передумала из-за желания бросить себе вызов. Об этом она рассказала журналистам.

Щербакова выступает в новом сезоне "Ледникового периода" в паре с актером Константином Раскатовым.

"Первый раз, когда я была ведущей, смотрела на участников, абсолютно восхищалась тем, сколько они работают, что вообще за этим стоит, - сказала Щербакова. - Но понимала, что моей ноги на этом льду не будет, я на это не подпишусь, не соглашусь и сама в пару не встану, очень боялась. Второй год, когда я была в жюри, то уже посматривала с интересом. Мне было интересно наблюдать за тренировками, я уже, наоборот, приравнивала это на себя, смогла бы я? Какой-то интерес закрадывался. Ну и на третий год, когда предложили, подумала, что впишусь в эту авантюру и все-таки рискну, посмотрим, что из этого получится. Поэтому в этом сезоне прям с огромным интересом и тренируюсь, и выступаю".

"После первого выступления могу сказать, что я уже считаю, что не зря сюда пришла. Уже очень много нового было и в тренировочном процессе, и на выступлении. Что переубедило? Сложно на самом деле сказать. Желание вновь попробовать пойти туда, где будет страшно, сложно, непривычно, неудобно. Такой небольшой вызов самой себе бросить", - заключила она.

Щербаковой 21 год. На ее счету также победы на чемпионатах мира (2021) и Европы (2022).