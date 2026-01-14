Жамнов рассказал, что даст шанс Филимонову сыграть в ближайших матчах КХЛ

19-летний форвард, являющийся одним из лучших бомбардиров сезона МХЛ, попал в заявку "Спартака" на матч с "Динамо", но не провел на льду ни минуты

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Один из лучших бомбардиров Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Максим Филимонов обязательно получит шанс сыграть в ближайших матчах московского "Спартака" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

19-летний Филимонов попал в заявку "Спартака" на матч КХЛ с московским "Динамо", но не провел на льду ни минуты. Форвард в текущем сезоне МХЛ забросил 30 шайб и сделал 21 результативную передачу в 35 матчах.

"Был бы шанс, я бы ему его дал. Он обязательно сыграет в дальнейших матчах, сегодня же у него была возможность почувствовать дерби", - сказал Жамнов.

"Спартак" одержал победу со счетом 5:3. "Если смотреть на сезон, это первая игра, где у нас был оптимальный состав. В отличие от последней игры с ЦСКА, эмоции у ребят сегодня были и даже чересчур. Было видно, что эмоции захлестывали", - прокомментировал Жамнов итог игры.

Он высказал недовольство поведением некоторых игроков "Динамо", которые сцепились со спартаковцами. "Поговорить мы все умеем. Но если ты хочешь что-то сказать, сбрось перчатки и доказывай. А говорить, еще и у нашей лавки, - это неправильно", - пояснил Жамнов.

По словам главного тренера, в "Спартаке" готовы к тому, что в феврале долгое время будет отсутствовать автор одного из голов в матче нападающий Адам Ружичка, который уедет в сборную Словакии на Олимпиаду. "Неожиданностью для нас это не назову. Мы еще летом знали, что у него есть шанс туда поехать. У нас есть ребята, у которых будет шанс проявить себя в его отсутствие на две недели", - сказал Жамнов.