Гусев объяснил стычки в игре со "Спартаком" желанием "Динамо" выиграть матч

Матч завершился победой "Спартака" со счетом 5:3

Нападающий "Динамо" Никита Гусев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стычки между игроками московских "Динамо" и "Спартака" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги стоит объяснить желанием бело-голубых выиграть поединок. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Динамо" Никита Гусев.

"Динамо" в среду уступило "Спартаку" со счетом 3:5. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов пожаловался на эмоции соперника в концовке встречи.

"Сегодня мы большей частью проигрывали, пытались вытащить из себя эмоции и выиграть матч", - сказал Гусев.

33-летний нападающий прервал четырехматчевую серию без очков, приняв участие во всех трех голах "Динамо", в том числе забросив одну шайбу. "Для меня это не настолько важно. Все мысли о том, чтобы команда выиграла. Мы работаем над своей игрой", - отметил Гусев.

В следующем матче "Динамо", уступившее в двух последних играх, 17 января примет "Динамо" из Минска.