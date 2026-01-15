Статья

Колдовство и ритуалы. Интереснее ли африканский футбол европейского?

Кубок африканских наций близится к завершению, в воскресенье пройдет финал турнира. Несмотря на невысокий интерес, он удивляет разными специфическими вещами, но возможно ли ему обогнать чемпионат Европы по популярности — объясняет ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Болельщики сборной Сенегала © AP Photo/ Themba Hadebe

18 января болельщики узнают победителя Кубка африканских наций. В финале встретятся хозяйка турнира команда Марокко и сборная Сенегала. Марокканцы полностью оправдывают вложения. Согласно информации портала Transfermarkt, стоимость состава сборной Марокко составляет более €400 млн. Это самый дорогостоящий состав на турнире. Психология тоже играет свою роль — дома опозориться нельзя.

Открытием соревнований стал полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас. Он установил уникальное достижение, забив в первых пяти матчах Кубка африканских наций подряд. Именно он вытягивал марокканцев в матчах группового этапа почти в одиночку, пока Ашраф Хакими восстанавливался от травмы, полученной во французском "Пари Сен-Жермен". История Диаса удивительна тем, что изначально он должен был выступать за сборную Испании, полузащитник даже был за нее заигран, но позднее, из-за отсутствия вызовов, выбрал команду Марокко.

Болельщики сборной Сенегала празднуют выход команды в финал Кубка Африки © AP Photo/ Misper Apawu

Но и сенегальцам есть что противопоставить. Команда собралась не менее звездной, но не все яркие футболисты выступают сейчас в Европе, например, форвард Садио Мане и защитник Калиду Кулибали. Возглавляет сборную бывший футболист московского "Динамо" Пап Тьяв. Команды Марокко и Сенегала точно устроят серьезную зарубу в финале, на то и решающий матч.

Магия и колорит

Кубок Африки является интересным континентальным турниром. Но он далеко не популярный среди болельщиков по всему миру, в частности европейцев. Обогнать чемпионат Европы по вовлеченности очень сложно, но сравняться вполне реально.

Африка сильно отличается от Европы прежде всего бытовой жизнью. На Африканском континенте обычные люди верят в магию, это переходит и на футбольные клубы, сборные. Проявляется в разном виде, со временем потихоньку уходит из игры, но все же существует.

Болельщик сборной Марокко в образе зомби © AP Photo/ Youssef Loulidi

Например, некий колдун из Мали Синайого еще до Кубка африканских наций провел сбор денежных средств, чтобы организовать ритуалы для победы команды в соревновании. Все шло по плану, малийцы вышли из группы со второго места (в квартете также были сборные Марокко, Комор и Замбии). В 1/8 финала сборная Мали прошла команду Туниса (2:1), но в четвертьфинале уступила сенегальцам (0:1). Разъяренные жители Мали сразу отправились к Синайого, начали ему угрожать, но вмешалась полиция, которая задержала колдуна. Тот успел собрать на ритуалы $39 тыс.

И это меньшее из того, что было ранее. До этого турнира в ритуалах участвовали не только болельщики, но и футболисты, и члены тренерского штаба. Например, в 2015 году ганец Андре Айю расплескал белое вещество из бутылки на поле финального матча с командой Кот-д’Ивуара. Это тогда не помогло, сборная Ганы проиграла в серии пенальти. В Африке подобное колдовство называют джуджу. Даже если это не видно или не заметно, то это не значит, что этого нет.

Колоритный болельщик сборной Нигерии © AP Photo/ Youssef Loulidi

Вера в магию идет из семей, она используется не только для достижения результатов. Воспитанник ЦСКА нигериец Питер Одемвингие ранее отмечал, что многие футболисты с Африканского континента больше верят в магию джуджу, чем в реальную медицину. Он связывал это с большим самовнушением и рассказывал, что африканцы наносят на ноги специальные мази на основе трав, чтобы избежать травм.

В европейском футболе ни болельщики, ни футболисты, ни тренеры не прибегают к помощи неких духов для достижения результатов. Это связано с отсутствием популярности такого направления, да и уступает традиционным религиям.

Конечно, колдовство — это про веру. Возможно, магия является одной из причин, почему в Европе не так популярен африканский футбол в целом. Кого-то это может заинтересовать, а кого-то, наоборот, испугать.

Патрис Лумумба на трибуне

Неким колдоством и очарованием обладают и местные болельщики, переносящие свой колорит на трибуны. К примеру, в 2008 году фанаты сборной Ганы на домашнем турнире пришли на матч группового этапа с командой Гвинеи с некими горшочками, в которых находилась никому непонятная странная жидкость. Сами болельщики были уверены в том, что такие джуджу-котлы служат для борьбы с демонами. Это помогло, сборная Ганы на последних минутах одержала победу со счетом 2:1.

Болельщик сборной ДР Конго Мишел Мболадинг в образе Патриса Лумумбы © AP Photo/ Mosa'ab Elshamy

В этом году турнир посетил особенный поклонник футбола из ДР Конго Мишел Мболадинг. Во время матчей сборной своей страны он стоял неподвижно на трибуне в образе первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбы, это касалось костюма и жеста — вытянутой руки наверх. Лумумба является одним из символов борьбы народов Африки за независимость.

Фанат простоял неподвижно все четыре матча сборной. В 1/8 финала команда Алжира обыграла представителей Конго со счетом 1:0, единственный мяч был забит на 119-й минуте встречи. Тогда же болельщик упал на трибуну без сил. Представители сборной ДР Конго после матча поблагодарили его, но вся эта позитивная история спровоцировала скандал.

Мболадинг в своем одеянии стал талисманом для своей сборной. Алжирский нападающий Мохамед Амура после игры показал жест болельщика, изображавшего Лумубу, и упал, дав понять, что команда сломала эту статую. Федерация футбола Алжира очень быстро принесла болельщику извинения, а также попросила это сделать футболиста. Более того, Мболадинга пригласили на тренировку сборной Алжира для вручения специального подарка. Верить в приметы или нет, но алжирцы завершили выступление на Кубке африканских наций уже в следующем раунде — в четвертьфинале команда уступила нигерийцам (0:2).

Болельщик сборной Сенегала © AP Photo/ Themba Hadebe

Такие перформансы не редкость для африканского футбола, но они работают на популярность игры по всему миру. История с болельщиком ДР Конго привлекла интерес СМИ. Но больше все-таки популярны определенные песни с барабанами, болеют в Африке точно по-особенному.

И звезды, и результаты

Чемпионат Европы всегда привлекает внимание болельщиков благодаря топовым футболистам, которые в большинстве выступают именно в европейских странах. Фанаты понимают, что можно следить за любимыми игроками именно на таком турнире. Африка не может похвастаться обилием таких игроков во время главного турнира континента, однако и здесь есть яркие представители.

Болельщик сборной Буркина-Фасо © AP Photo/ Themba Hadebe

Главных топов привезла сборная Марокко, которая в 2022 году установила рекорд на чемпионате мира для африканских команд, выйдя в полуфинал. Ключевым игроком является защитник Хакими. Правда, из-за травмы он пропустил весь групповой этап. Вместе со сборной Египта пытался завоевать трофей полузащитник английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах, египтяне остановились в шаге от финала, за эту команду также выступал нападающий Омар Мармуш из английского "Манчестер Сити". Третьим, но не самым худшим из всех звезд этого Кубка африканских наций является нигерийский нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен.

Как понятно из результатов команд на Кубке африканских наций, наличие хотя бы одной яркой звезды почти дает гарантии на выход в решающие стадии турнира. Но вместе с тем соревнование каждый год может удивить неожиданностью. В прошлом розыгрыше бронзовые медали разыгрывали команды ЮАР и ДР Конго. К таким событиям можно отнести и победу сборной Туниса в турнире 2004 года, бронзовые медали команд Буркина-Фасо и ДР Конго в 2017 и 2015 годах. Кубок африканских наций — это всегда про сенсации.

Болельщики сборной Египта © AP Photo/ Khaled el Fiqi

Для российских болельщиков турнир также представляет интерес, ведь в Российской премьер-лиге выступают игроки с Африканского континента. В этом году в Кубке Африки их было семь. Мали представлял защитник "Балтики" Натан Гассама, Анголу — полузащитник "Ахмата" Мануэл Келиану. За сборную Туниса играли Надер Гандри ("Ахмат") и Хазем Мастури ("Динамо", Махачкала). За сборную ДР Конго играл полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда. Камерун на турнире представляли защитник "Спартака" Кристофер Ву и игрок обороны столичного "Локомотива" Жерзиньо Ньямси.

Африка всегда славилась своими талантами, но континент сам по себе не богатый для того, чтобы развивать футбол. Из местных лиг практически невозможно попасть в большой футбол, поэтому игроки еще с юношества приезжают в европейские академии. Там уже из камней делают алмазы. Мешает зрелищности и проведение турнира во время сезона, что влияет на клубы, за которые выступают футболисты, — не все готовы отпускать своих игроков на такой своеобразный турнир. Кубок Африки по-своему привлекателен и своеобразен, но континенту нужно больше звезд, чтобы хоть немного конкурировать с чемпионатом Европы.

Роман Шлуинский