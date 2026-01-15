Голованов объяснил, чем хорош победивший в конкурсе снимок фотокорра ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Снимок хоккейного матча фотокорреспондента ТАСС Софьи Сандурской хорош равномерностью кадра. Такое мнение ТАСС высказал спортивный фотокорреспондент Андрей Голованов.

Фотография Сандурской стала победителем в международном конкурсе World Sports Photography Awards. На ней изображен снятый сверху эпизод матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26 между "Спартаком" и командой "Шанхай Дрэгонс" у ворот китайского клуба.

"В нем хоккеисты графично разбросаны в разные стороны, кадр заполнен равномерно, вратарь лежит. От фотографа тут зависит то, что надо поставить заранее камеры, одну в ворота, другую вбок, и ждать потом своего счастья, чтобы все сложилось, - сказал Голованов. - Все ставят камеры, но то вратарь куда-то ногу засунул, то шайбы нет, то клюшки. От везения тоже многое что зависит, и в этот раз ей повезло. Надо выигрывать, поддерживать тем самым престиж спортивной фотографии из России".