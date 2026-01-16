В КХЛ назвали причиной победы фото ТАСС сочетание мастерства и выбора момента

Снимок Софьи Сандурской стал победителем в международном конкурсе World Sports Photography Awards

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Победивший на международном конкурсе спортивной фотографии снимок ТАСС был сделан в максимально правильный момент. Такое мнение ТАСС высказал руководитель фотоагентства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Беззубов.

Снимок Софьи Сандурской стал победителем в международном конкурсе World Sports Photography Awards. На фотографии изображен эпизод одного из матчей КХЛ сезона-2025/26 между "Спартаком" и "Шанхай Дрэгонс", который проходил на льду столичной арены "Мегаспорт".

"Поздравляем Софью с победой в конкурсе. Она досталась ей по праву, в этом кадре сошлось все - и мастерство фотографа, и технический аспект, и везение, - сказал Беззубов. - Нужно отдать должное автору: фотография сделана в максимально правильный момент, это позволяет передать динамику игрового эпизода. На аренах КХЛ мы даем фотографам возможность устанавливать камеры в воротах и над ними, чтобы получались именно такие кадры. Это часть нашей философии: КХЛ - лига высоких стандартов, и мы создаем фотографам и СМИ все условия для работы на таком же уровне".