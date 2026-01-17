Андреева назвала особенной победу на турнире в Аделаиде

Россиянка обыграла в финале Викторию Мбоко из Канады

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Mark Brake/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева назвала особенной победу на турнире в Аделаиде. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В субботу Андреева победила представительницу Канады Викторию Мбоко в финале со счетом 6:3, 6:1.

"Это потрясающее чувство одержать победу на турнире WTA, и это еще и особенная победа, потому что она первая в Аделаиде. Я получила множество прекрасных воспоминаний и в следующем году обязательно вернусь", - сказала Андреева.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард".