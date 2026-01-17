Анцелиович: у Волкова большие шансы получить нейтральный статус через CAS

Лыжник подал апелляцию в CAS на решение FIS отказать ему в выдаче ему нейтрального статуса

Редакция сайта ТАСС

Анна Анцелиович © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Лыжник Сергей Волков имеет очень хорошие шансы получить через Спортивный арбитражный суд (CAS) нейтральный статус, в котором спортсмену ранее было отказано. Такое мнение высказала ТАСС руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

В субботу Волков сообщил каналу "Матч ТВ", что причиной отказа со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе стал положительный результат сданной в 2022 году допинг-пробы, за что он получил шестимесячную дисквалификацию. Спортсмен заявил, что попросил FIS указать пункт в правилах, согласно которому ему должны отказать в нейтральном статусе на данных основаниях, однако не получил ответа.

"Думаю, шансы очень хорошие, - ответила Анцелиович на просьбу оценить шансы Волкова выиграть дело в CAS. - Исходя из опыта Олимпиады-2016, CAS рассматривает установление такого критерия как повторное наказание за одно и тоже".

Панель Спортивного арбитражного суда накануне Олимпиады-2016 поддержала иски ряда российских спортсменов, включая будущих призеров тех Игр пловчиху Юлию Ефимову и велогонщицу Ольгу Забелинскую, которые изначально не были допущены до участия в Олимпиаде из-за их прошлых историй с допингом.

"Хотя, конечно, это (решение FIS об отказе в нейтральном статусе - прим. ТАСС) можно рассматривать как автономию воли общественной организации, но она все равно не абсолютная. Еще USOC [Олимпийский комитет США] в споре с Международным олимпийским комитетом доказал несправедливость правила 45 Олимпийской хартии как раз на этом основании", - добавила собеседница ТАСС.

В октябре 2011 года Спортивный арбитражный суд принял решение по делу американского легкоатлета Лашона Мерритта. CAS признал недействительным и не имеющим законной силы правило 45 Международного олимпийского комитета, которое запрещало спортсмену, дисквалифицированному на срок больше шести месяцев, принимать участие в следующих Олимпийских играх.