Капли в нос "закрыли" российскому лыжнику Волкову путь на Олимпиаду в Италию

Волков подал апелляцию в CAS на решение Международной федерации лыжных гонок и сноуборда об отказе в предоставлении нейтрального статуса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Запрещенные Всемирным антидопинговым агенством (WADA) капли в нос "Ринофлуимуцил", за использование которых в 2022 году отбыл шестимесячную дисквалификацию российский лыжник Сергей Волков, стали причиной отказа в получении нейтрального статуса, который был необходим для участия в отборе на Олимпиаду-2026.

Волков подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации лыжных гонок и сноуборда об отказе в предоставлении нейтрального статуса.

В субботу Волков сообщил каналу "Матч ТВ", что причиной отказа со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе стал положительный результат сданной в 2022 году допинг-пробы, за что он получил шестимесячную дисквалификацию. Спортсмен заявил, что попросил FIS указать пункт в правилах, согласно которому ему должны отказать в нейтральном статусе на данных основаниях, однако не получил ответа.

Волков отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в течение шести месяцев начиная с 19 января 2022 года. Лыжнику удалось доказать представителям Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что он принял запрещенный препарат неумышленно, поэтому срок его дисквалификации составил всего полгода.

Как рассказал Волков ТАСС летом 2022 года, он использовал назальный спрей для лечения, внимательно прочитав правила, в которых сказано о запрещении препарата только в соревновательный период, который начинается в 23:59 за день до старта. По словам спортсмена, он тогда заблаговременно закончил прием, но не учел срок выведения, который составляет до 48 часов. Волков указал спрей в протоколе допинг-контроля, будучи уверенным в своих действиях, и новость о положительной пробе стала для него шоком.

Капли в нос не раз становились причиной отстранения или дисквалификации отечественных спортсменов. Так, на Олимпиаде 1976 года советская лыжница Галина Кулакова лишилась бронзы на дистанции 5 км после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный эфедрин, находившийся в составе назальных капель, которые спортсменка использовала перед стартом. Из-за ринофлуимуцила (точнее - из-за содержащегося в препарате запрещенного стимулятора туаминогептана) лишился серебра Олимпиады-2016 российский боксер Миша Алоян. В настоящее время отбывают дисквалификацию за туаминогептан горнолыжница Ярослава Попова и тхэквондистка Елизавета Должикова.